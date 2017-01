Etliche burgenländische Weinproduzenten freuen sich derzeit über größere Bestellanfragen aus Großbritannien. Aber Vorsicht! Die ersten Fälle von Identitätsmissbrauch wurden bereits aufgedeckt. Anfragen an das Außenwirtschafts-Center in London haben ergeben, dass die Identität von renommierten Firmen missbraucht wird.

Es gibt zwar das Unternehmen, allerdings sind die Kontaktdaten gefälscht. Betrüger nutzen den Firmennamen eines existierenden Unternehmens, um eine Warenlieferung an eine andere Adresse zu erschleichen.

„Gewissheit, ob eine Bestellung echt ist, erhalten Sie nach einer Anfrage beim zuständigen Außenwirtschafts-Center der Wirtschaftskammer. Nur so kann sichergestellt werden, ob die entsprechende Kontaktperson in diesem Unternehmen existiert. Wir stellen gerne den Kontakt her und unterstützen bei der Überprüfung der Echtheit der Bestellung“, bietet Peter Wrann, Leiter der Abteilung Außenwirtschaft Burgenland, an.