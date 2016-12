Nach 41 Minuten unter Wasser: Bub geht wieder in Schule .

Es ist so etwas wie ein Weihnachtswunder: Im vergangenen Sommer war der 13-jährige Morteza bei einem Schulausflug an den burgenländischen Neufelder See ins Wasser gefallen und erst nach 41 Minuten von Tauchern geborgen worden.