Die Zahl der Ehrenamtlichen erhöhte sich von 16.627 im Jahr 2015 auf 17.319 im Vorjahr, die mehr als 2,9 Millionen Stunden leisteten. Einen steigenden Bedarf gebe es bei der Seniorenbetreuung, Pflege zu Hause, Unterstützung in sozialen Notlagen und Betreuung von Asylwerbern, hieß es bei einer Pressekonferenz am Montag.

"Der Zulauf an Freiwilligen ist vielfältig", erklärte der Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich, Josef Schmoll. Zum einen meldeten sich Ehrenamtliche für den Rettungsdienst. Andere wollten projektbezogen - etwa in der Flüchtlingshilfe oder bei Katastropheneinsätzen - mitarbeiten, viele davon bleiben laut Schmoll beim Roten Kreuz.

Jeder zweite NÖer engagiere sich ehrenamtlich

Die am Montag präsentierte Leistungsbilanz untermauert laut LHStv. Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), dass Niederösterreich das "Land der Freiwilligen" sei. Jeder Zweite engagiere sich ehrenamtlich. Landesrat Maurice Androsch (SPÖ) verwies darauf, dass an 42 Standorten des Roten Kreuzes im Bundesland 560 Flüchtlinge betreut werden. Insgesamt werden demnach in Niederösterreich 12.000 Flüchtlinge beherbergt, Unterkünfte gebe es in mehr als 72 Prozent der Gemeinden.

Die Einsätze des Roten Kreuzes erhöhten sich im Jahresabstand von 782.270 um 3,7 Prozent auf 811.538, pro Tag waren es im Durchschnitt rund 2.220. Die Helfer im Rettungs- und Sanitätsdienst legten dabei 38,8 Millionen Kilometer zurück. Zusätzlich zu den mehr als 17.000 Freiwilligen verzeichnete das Rote Kreuz in Niederösterreich im Vorjahr u.a. 1.044 hauptberufliche Mitarbeiter, 864 Zivildienstleistende und 97 junge Menschen, die das Freiwillige Sozialjahr absolvierten.

Auch durch den Zivildienst werden laut Mikl-Leitner viele Freiwillige akquiriert: Die Zahl der Zivildiener beim Roten Kreuz erhöhte sich im Jahresabstand von 844 auf 864, davon bleiben nach Angaben der designierten Landeshauptfrau 70 Prozent als Ehrenamtliche.