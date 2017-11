Während das Paar in Neusiedl am See und in Eisenstadt Kleidung und Werkzeug stahl, passte die Tochter auf, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag. Die Eltern wurden in Untersuchungshaft genommen, die 15-Jährige wurde angezeigt.

Das Trio hatte sich in vier Geschäften bedient und dabei Diebesgut im unteren, vierstelligen Euro-Bereich mitgehen lassen. Bei der Einvernahme gestanden sie laut Polizei auch sechs weitere Diebstähle nach dem selben Muster mit Schadenssummen in ähnlicher Höhe.