"Normalerweise sind die Ketten auf den Rädern der Antriebsachse zu montieren. Detailinfos dazu findet man immer in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs und in der Gebrauchsanweisung der Schneeketten. Damit man im Ernstfall nicht erst nachlesen muss, sollte man sich vorher informieren, wie das Anlegen der Schneeketten beim eigenen Fahrzeug funktioniert, und das ausprobieren - am besten im Trockenen und bei Licht", rät ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl. Erlaubt ist das Fahren mit Schneeketten nur, wenn die Straße durchgängig oder fast durchgängig mit Schnee oder Eis bedeckt ist. Montiert werden müssen sie immer dann, wenn Schneekettenpflicht herrscht (Hinweisschilder und -anzeigen beachten).

Beim Fahren mit angelegten Ketten auf Schneefahrbahn darf man eine Geschwindigkeit von 50 km/h nicht überschreiten. Besondere Vorsicht ist beim Kurvenfahren geboten. "Sind die Schneeketten auf den Vorderreifen montiert, haben die Hinterräder weniger Halt, die Vorderräder greifen hingegen gut. Die Folgen können extrem gefährlich sein, weil das Fahrzeug in Kurven mit dem Heck ausbrechen kann.

Wer hier nicht schon im Vorfeld richtig reagiert und gefühlvoll lenkt, bremst und beschleunigt, findet sich im Straßengraben oder Gegenverkehr wieder", so der ÖAMTC-Techniker. Montiert man (beim Hinterradantrieb) die Schneeketten an der Hinterachse, ist der Vortrieb gut. In der Kurve fährt man bei nicht angepasster Geschwindigkeit allerdings geradeaus weiter, weil die Vorderreifen beim Übertragen der Lenkkräfte auf die Schneefahrbahn überfordert sind.

ÖAMTC-Tipps zum Anlegen von Schneeketten

Geeigneter Platz: Falls es keinen ausgewiesenen Kettenanlegeplatz gibt, sollte man eine möglichst sichere, ebene Stelle suchen, um die Schneeketten zu montieren. "Kommt man an einer ungünstigen Position zum Stehen, sollte man nachkommende Lenker durch Aufstellen des Pannendreiecks rechtzeitig auf das Hindernis aufmerksam machen", empfiehlt Kerbl.

Umgang mit ESP: "Wie mit elektronischen Stabilitätshilfen wie ESP umgegangen wird, ist von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden. Die Schneekettenkompatibilität steht in der Betriebsanleitung des Autos", erklärt der ÖAMTC-Techniker.

Kettenspannung überprüfen: "Nach einigen Metern Fahrt sollte die Kettenspannung überprüft werden. Schlecht montierte, lockere Ketten können gegen das Fahrzeug schlagen und Felgen, Kabelverbindungen zu Sensoren, den Radkasten oder Radaufhängungsteile beschädigen", warnt Kerbl.