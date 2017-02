Lotto-Dreifach-Jackpot mit 4,4 Millionen Euro .

Neuerlich keinen Sechser hat die Lotto-Ziehung am Sonntag gebracht, daher geht es am Mittwoch um einen Dreifach-Jackpot bei "6 aus 45". Wie die Lotterien am Montag berichteten, werden rund 4,4 Millionen Euro im Topf für den ersten Gewinnrang liegen.