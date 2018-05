Insgesamt 21 Fahrzeuglenker waren alkoholisiert unterwegs, 14 Personen hatten mehr als 0,8 Promille. Sieben Messungen ergaben einen Alkoholwert von 0,5 bis 0,79 Promille.

Im Zuge der Schwerpunktaktion wurden 1577 Radaranzeigen sowie 542 sonstige Anzeigen erstattet und 587 Organstrafverfügungen ausgestellt.

Einem Mofafahrer im Bezirk Oberwart wurden die Kennzeichen abgenommen, da dieser mit 85 km/h unterwegs war. Im Ortsgebiet von Oberschützen ging der Exekutive ein 26-jähriger Pkw-Lenker ohne Führerschein ins Netz. Dieser war zuvor wegen Schnellfahrens von der Bezirkshauptmannschaft eingezogen worden.

Im Bezirk Jennersdorf überschritten drei Autofahrer die Geschwindigkeit im Ortsgebiet von Königsdorf und Rax um 97, 102 und 105 km/h.

In Mattersburg fuhr ein Motorradfahrer während eines Überholvorganges 180 km/h statt 70 km/h. Bei einer Alkoholkontrolle bei einem Radfahrer wurden 1,58 Promille gemessen.

Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle im Ortsgebiet von Stegersbach konnten die Beamten bei einem Lenker und den beiden Beifahrern Suchtmittel samt Utensilien vorfinden und sicherstellen. Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz werden erstattet.

Lenker flüchteten vor Polizei

In Eisenstadt entzog sich ein Lenker durch ein halsbrecherisches Manöver der Anhaltung durch die Polizei. Wie sich später herausstellte, waren die am Fahrzeug montierten Kennzeichen gestohlen.

Nach der Verfolgung eines auf der S31 in Fahrtrichtung Eisenstadt rasenden Autos konnte dieses schließlich von einer Streife der Landesverkehrsabteilung in Eisenstadt angehalten werden. Dabei wurde festgestellt , dass der 20-jährige Lenker aus dem Bezirk Mattersburg nicht im Besitz einer Lenkberechtigung ist. Nach umfangreichen Erhebungen und einem späteren Geständnis stellte sich heraus, dass es sich beim Beifahrer um den zuvor in Eisenstadt geflüchteten Fahrzeuglenker handelte.

Die gestohlenen Kennzeichen wurden in einem Schuppen in Mattersburg aufgefunden. Auch dieser Lenker ist nicht im Besitze einer Lenkberechtigung und wurde binnen weniger Wochen zum vierten Male von der Polizei angehalten werden, wobei jeweils ein Drogenkonsum nachgewiesen werden konnte.