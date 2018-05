Landesweites Planquadrat zu Pfingsten.

Zur Hebung der Verkehrssicherheit findet am Pfingstwochenende, am Freitag, dem 18. Mai, sowie in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine landesweite Schwerpunktaktion mit Kräften der Landesverkehrsabteilung, aller Bezirkspolizeikommanden und dem Stadtpolizeikommando Eisenstadt statt.

Der Fokus dieser Kontrollen richtet sich hauptsächlich auf Geschwindigkeits- und Abstandskontrollen, Sicherheitsgurten und Schwerverkehrskontrollen, sowie Alkohol- und Suchtmittelmissbrauch von Fahrzeuglenkern.

Die landesweit eingesetzten Beamten werden im Zuge der Lenker- und Fahrzeugkontrollen verstärkte Präsenz auf Hochleistungsstraßen und auch auf dem nachrangigen Straßennetz zeigen.