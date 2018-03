- Die genauen und aktuellen Infos über die Eissituation in den einzelnen Orten finden sich auf: http://www.neusiedlersee.com/eistelefon

- Das Betreten einer allfälligen Eisfläche und das Eislaufen ist immer auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko. Vorsicht ist immer geboten!

- Der Neusiedler See ist eine Natureisfläche und daher sind die nachstehenden Hinweise unbedingt zu beachten.

- Es sollten vorwiegend die Eisfläche in Strandnähe oder in den Buchten genutzt werden.

- Stehenbleiben in Gruppen sollte vermieden werden.

- Dunklen und nicht befahrenen Stellen sowie Schilfnähe ausweichen!

Weitere Infos auf: http://www.neusiedlersee.com