Jagdgesetz: Landesjagdverband kritisiert Novelle scharf .

Der Burgenländische Landesjagdverband übt scharfe Kritik am Entwurf zur Novelle des Jagdgesetzes. Entgegen der angekündigten Modernisierung erkenne man darin einen Rückschritt, stellte Landesjägermeister Peter Prieler am Mittwoch in einer Aussendung fest.