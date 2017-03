Diesmal wurde nicht in der Nacht, sondern in der Zeit zwischen 8 und 18 Uhr kontrolliert. Es waren insgesamt 35 Polizisten im Einsatz, wobei sich der Einsatzbereich über das gesamte Bundesland erstreckte. Besonderes Augenmerk wurde auf das hochrangige Straßennetz sowie auf Transitrouten gelegt. Kontrolliert wurden vermehrt Schwerfahrzeuge, geachtet wurde auch besonders auf Verkehrsdelikte, die in der Unfallstatistik die Hauptunfallursache darstellen.

Einem Lenker musste der Führerschein abgenommen werden - er war im Ortsgebiet von Oberwart um 51 km/h zu schnell unterwegs.

Beim Grenzübergang Nickelsdorf wurde ein mit Lithium-Ionen-Batterien beladener ungarischer LKW, der in Richtung Deutschland unterwegs war, angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Lenker keine Gefahrengutlenkerausbildung absolviert und den Transport nicht als Gefahrengut deklariert hatte. Unter anderem fehlten die erforderlichen Begleitdokumente. Dem Lenker durfte nicht weiterfahren - Anzeige wurde erstattet.