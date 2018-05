Am Montagvormittag, gegen 10 Uhr, wollte ein Postzusteller mit dem Dienstwagen im Ortsgebiet von Stegersbach bei einer ampelgeregelten Kreuzung links in die B57 einbiegen. Dabei erfasste der 54-jährige Lenker am Schutzweg einen von rechts kommenden Fußgänger, der bei Grünlicht die Fahrbahn überqueren wollte.

Der Postzusteller stieß den 49 Jahre alten Fußgänger aus dem Bezirk Güssing mit der Frontseite des Klein-LKW zu Boden. Der Fußgänger wurde dabei verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus gebracht, wo er nach der Erstversorgung in häusliche Pflege entlassen wurde. Ein Alkomattest verlief bei beiden Personen negativ.