Der Sturm, der nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) im Bezirk Neusiedl am See knapp über 100 km/h erreichte, forderte zwei Verletzte: Im Bezirk Eisenstadt-Umgebung kam ein Klein-Lkw von der B50 ab (wir berichteten, siehe Artikel unten).

Warnung ab 14 Uhr, Einsatz um 17 Uhr ...

Einsatzkräfte beseitigten außerdem vereinzelt umgestürzte Bäume. Auch einige Plakatwände wurden vom Sturm umgeworfen. Im Bezirk Neusiedl am See kippte der heftige Wind einen Carport, in Schützen am Gebirge wurde ein Haus abgedeckt (wir hatten berichtet, siehe Fotoserie unten).

Am Neusiedler See musste die Feuerwehr mit zwei Booten ausrücken, nachdem offenbar wieder einmal Unbelehrbare die Sturmwarnung ignoriert hatten.

Schon zwischen 14.00 und 15.00 Uhr, nachdem die Windgeschwindigkeit 60 km/h überschritten hatte, sei die Warnung aktiviert worden, hieß es von der LSZ. Dabei werden von der rund um den See installierten Sturmwarnanlage 90 mal pro Minute Blinksignale gegeben.

Die Rettungseinsätze hätten aber erst nach 17.00 Uhr - somit mehr als zwei Stunden nach der Aktivierung der Sturmwarnung - stattgefunden.