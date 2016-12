Mordversuch in Asylheim: Prozess vertagt .

Ein 29-jähriger Asylwerber ist am Donnerstag in Eisenstadt vor Gericht gestanden. Der Mann musste sich wegen des versuchten Mordes in einem Asylheim im Südburgenland verantworten. Nach einem Streit soll der Iraker einen Landsmann mit einem Messer schwer verletzt haben. Der Prozess wurde vertagt.