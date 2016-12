Der Angeklagte bekannte sich schuldig, stellte die Ereignisse jedoch anders dar als die Zeugen.

Laut Anklage hatten der 29-Jährige, sein Landsmann sowie ein weiterer Asylwerber in einem Park nahe ihrer Unterkunft im Südburgenland Alkohol und Marihuana konsumiert. Am Nachhauseweg sei es zu einem Streit zwischen dem 29-Jährigen und dem späteren Opfer gekommen.

Messer nur geholt, um dem anderen Angst zu machen

Bei der Unterkunft soll der Angeklagte ein Messer aus seinem Zimmer geholt und den Mann mit dem Umbringen bedroht haben. Das Opfer flüchtete und schloss sich in einem Zimmer ein. Der Angeklagte soll daraufhin gegen die Tür getrommelt und gedroht haben, die Frau des Opfers zu vergewaltigen, sollte er nicht öffnen.

Als das Opfer die Tür einen Spalt öffnete, drang der Angreifer in das Zimmer ein. Es kam zum Gerangel und schließlich zum Stich in den hinteren linken Lungenunterlappen. Der Verletzte überlebte nur durch eine Notoperation. Laut Staatsanwaltschaft hat ein Mitbewohner den Täter danach in dessen Zimmer gebracht. Der 29-Jährige soll jedoch erneut in das Zimmer des Opfers gestürmt sein und versucht haben, auf den Mann einzustechen.

Der Angeklagte gab vor dem Geschworenensenat (Vorsitz: Richterin Karin Lückl) an, die Aggressionen seien vom späteren Opfer ausgegangen. Sein Landsmann habe ihn wüst beschimpft und mit einem Badeschlapfen geschlagen. Das Messer habe er nur geholt, um dem anderen Angst zu machen. Er habe nie vorgehabt, ihn zu verletzen: "Er ist mein Bruder", meinte er in Bezug auf das Opfer. Der Mann habe ihn außerdem gegen den Tisch geschlagen, erklärte der Asylwerber. Danach könne er sich an nichts mehr erinnern.

Laut dem Sachverständigen Manfred Walzl leidet der Angeklagte an einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung, die durch Alkohol und Drogen verstärkt werde. Es bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieser zu weiteren schweren Gewalttaten neige. Der 29-Jährige brauche eine Therapie. Walzl empfahl daher die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Das entspricht auch dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Opfer im Zeugenstand

Donnerstagmittag wurde im Landesgericht Eisenstadt das Opfer in den Zeugenstand gerufen. Der 26-Jährige sagte, er habe damals einen Schuh nach dem Angeklagten geworfen, nachdem dieser ihn beleidigt hatte. Auf Schmerzensgeldansprüche verzichtete der Iraker.

Bei dem Streit zwischen ihm und dem 29-jährigen Angeklagten sei es darum gegangen, dass er, das spätere Opfer, bei dem Treffen im Park mitgegessen und Bier mitgetrunken habe. Nach drei Bier habe ihm sein Landsmann nichts mehr gegeben. Auf dem Weg zur Unterkunft sei es zu Beleidigungen gekommen, daraufhin habe er seinen Schuh auf den 29-Jährigen geworfen. Bei der Unterkunft soll es dann zu einer Rangelei zwischen den beiden gekommen sein.

Der Angeklagte habe zu ihm gesagt, "wenn Du ein Mann bist, warte auf mich", so das Opfer im Zeugenstand. Danach sei dieser in sein Zimmer gegangen. Er habe erwartet, dass der 29-Jährige einen Holzstock oder Ähnliches holen werde, das Messer habe ihn überrascht, meinte der Zeuge.

Der 26-Jährige erlitt laut der Sachverständigen Elisabeth Friedrich eine lebensgefährliche Stichverletzung. Der Stichkanal sei zehn Zentimeter tief gewesen, die Wunde etwa drei Zentimeter lang. Das Messer mit einer etwa 20 Zentimeter langen Klinge drang zwischen der sechsten und siebenten Rippe in die Brusthöhle ein.

Noch während das Opfer aussagte, entschuldigte sich der mutmaßliche Täter bei ihm. Am Nachmittag sollen weitere Zeugen befragt werden.