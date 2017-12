Die Taten wurden im Burgenland, der Steiermark sowie in Niederösterreich verübt, berichtete die Polizei am Montag. Das Duo stahl dabei hochwertiges Werkzeug und elektrische Geräte im Wert eines sechsstelligen Eurobetrages.

Die Einbruchsdiebstähle hatten zwischen März und August des heurigen Jahres stattgefunden. Der 30-jährige Rumäne und der 40-jährige Serbe hatten es vor allem auf Firmenautos von Bad- und Elektroinstallationsbetrieben sowie Vermessungsfirmen abgesehen. Im Bezirk Güssing stahlen sie aus einem Lagerhaus 14 Motorsägen.

Bei einem Einbruch in einen Firmenwagen in St. Andrä am Zicksee (Bezirk Neusiedl am See) Anfang Juli wurde der 30-Jährige auf frischer Tat erwischt und festgenommen. Der 40-jährige Serbe konnte mit einem roten Pkw fliehen, das Fluchtfahrzeug wurde jedoch nach einer Sofortfahndung in Babot (Ungarn) entdeckt. Bei einer daraufhin durchgeführten Hausdurchsuchung wurden Hinweise für weitere Einbrüche gefunden.

Der zweite Täter wurde am 21. August bei der Einreise über den Grenzübergang Ferlach (Kärnten) festgenommen. Die beiden Männer zeigten sich zu den Taten geständig. Sie wurden Anfang November am Landesgericht Eisenstadt zu mehrjährigen unbedingten und teilbedingten Haftstrafen verurteilt und befinden sich in Haft, hieß es von der Landespolizeidirektion.