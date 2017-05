Bereits am 20. Mai 2016 war der Polizei der Diebstahl eines Druckluftkompressor-Anhängers von einer Straßenbaustelle in Schattendorf gemeldet worden. Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen - diese wurden vom Landeskriminalamt Burgenland geführt - konnte diese Baumaschine bereits am 23. Mai 2016 in einem ungarischen Waldstück sichergestellt werden. Aufgrund der beispielgebenden Kooperation mit der ungarischen Polizei wurden wichtige Erkenntnisse für weitere Nachforschungen gewonnen.

Dadurch konnten am 22. Juni 2016 zwei Täter nach Fahrraddiebstählen in Mödling auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden. Die beiden Festgenommenen behaupteten, dass es sich bei den entwendeten Fahrrädern um Sperrmüll gehandelt habe. Die Täter wurden anschließend auf freiem Fuß angezeigt.

Polizei kam Bande auf die Schliche

Die Beamten fanden heraus, dass diese Täter Mitglieder einer zumindest zehnköpfigen Bande aus der ungarischen Stadt Papa sind. Diese Täter reisten zwischen Mitte Mai bis Ende Juni 2016 fast täglich von Ungarn nach Österreich ein. Dabei verübten sie in Niederösterreich, Oberösterreich und dem Burgenland 34 Diebstähle, hauptsächlich Fahrraddiebstähle. Das gestohlene Gut wurde in Ungarn an Unbekannte gewinnbringend verkauft. Bei diesen Diebstählen entstand ein mittlerer fünfstelliger Eurobetrag als Schaden.

Am 28. April 2017 reiste ein Mitglied der ungarischen Tätergruppe, der arbeitslose 22-jährige ungarische Staatsangehörige erneut ins österreichische Bundesgebiet ein. In der Folge wurde der Tatverdächtige festgenommen. Er zeigte sich trotz erdrückender Beweislast nicht geständig. Die zuständige Staatsanwaltschaft Eisenstadt verfügte die Festnahme und Einlieferung in die Justizstrafanstalt.

Vorsicht vor ausländischen „Sperrmüllsammlern“!

Die Polizei mahnt die Bevölkerung zur Vorsicht. Die Täter geben immer wieder vor, „Sperrmüllsammler zu sein“. Dies wird von den Tätern aus zweierlei Gründen als Vorwand genommen: Zum einen, um Zutritt in Garagen oder Carports, sowie zu Lagerplätzen oder auch ins Innere von Mehrparteienwohnhäusern zu erlangen und weiters, im Falle mit Diebesgut erwischt zu werden, als Ausrede der Meinung gewesen zu sein, dass es sich um wertlosen Müll gehandelt habe.