Unverschlossene oder leicht zu öffnende Taschen sind immer eine Einladung an Diebe. Am besten ist es, Wertgegenstände immer vor sich direkt am Körper zu tragen. Geldbeträge sollte man nie in der Öffentlichkeit durchzählen. Auch Bankbeamte sind hier gefordert, dass ein Sicherheitsabstand unter den Kunden gewährt bleibt.

| Andrey Popov/Shutterstock.com