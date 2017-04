Es gab fünf Verkehrsunfälle mit Personenschanden (2016 waren es drei), wobei neun Personen (2016 waren es drei) verletzt wurden. 4.093 Kfz-Lenker (3.695 waren es 2016) haben die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Wegen Alkohol am Steuer wurden 14 Fahrer (2016 waren es 11) angezeigt. Die Zahl der Führerscheinabnahmen blieb mit acht gleich wie im Vorjahr.

Eine erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung gab es am Karfreitag auf der A6 im Bezirk Neusiedl/See. Ein 45-jähriger Mann aus Wien war mit seinem PKW mit 210 km/h in Richtung Wien unterwegs. Eine Zivilstreife konnte den Mann anhalten. Er gab an, dass er sein Fahrzeug testen wollte. Der Mann wurde angezeigt und ein Führerscheinentzugsverfahren wurde eingeleitet.

Am Karsamstag kam auf dem Pannenplatz der S31, im Gemeindegebiet von Sieggraben, zu einem Notfall. Ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf lag beim Eintreffen der Polizisten neben seinem Fahrzeug und klagte über starke Schmerzen im Brustbereich. Die Beamten leisteten sofort Erste Hilfe und veranlassten mittels Notarzthubschrauber die Einlieferung in ein Krankenhaus. Der Mann wurde in der Tagesklinik stationär aufgenommen und ist bereits entlassen.

Im Bereich des Grenzüberganges Nickelsdorf kam am Karfreitag und am Ostermontag zu kurzfristigen Staubildungen, die durch Einsatz von zusätzlichem Personal rasch aufgelöst werden konnten.