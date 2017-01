Eislaufen: Rund 4.800 Verletzte pro Jahr .

Eislaufen ist eine der beliebtesten Wintersportarten und viele zieht es derzeit auf die zugefrorenen Seen. Ausreichender Schutz ist dabei wichtig - jährlich verletzen sich rund 4.800 Menschen in Österreich beim Eislaufen oder Eishockey so schwer, dass sie im Spital behandelt werden müssen - darunter rund 1.800 Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren.