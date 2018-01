Post-Zusteller hortete Behördenbriefe: bedingte Haft .

Aus Spielsucht ist ein Post-Zusteller im Burgenland mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Der 30-Jährige soll deshalb rund 5.700 Euro Kundengelder einbehalten haben. In seinem Wagen wurden weiters 102 nicht zugestellte Rsa- und Rsb-Briefe gefunden. Ein Schöffensenat verurteilte ihn am Dienstag in Eisenstadt nicht rechtskräftig wegen Amtsmissbrauchs und Veruntreuung zu sechs Monaten bedingter Haft.