Das zuletzt tonangebende Hoch zieht sich nämlich etwas weiter Richtung Osteuropa zurück und schwächt sich auch leicht ab, sodass die Tiefdrucksysteme über dem Atlantik wieder mehr in das Wettergeschehen im Alpenraum eingreifen.

Laut Wetterdienst UBIMET führt dies in der Nacht auf Dienstag zu einer heiklen Glatteislage, die auch am Dienstag tagsüber noch verbreitet zu schwierigen Straßenbedingungen führen kann.

Gehwege und Straßen werden zu Eisbahnen

Übeltäter ist dabei ein kleines Tief, das sich in der ersten Wochenhälfte von den BENELUXStaaten her über Deutschland nach Ostösterreich verlagert. „Da sich mit dem Tief vor allem in Lagen zwischen 700 und 1600 m vorübergehend vergleichsweise milde Luft durchsetzt, geht der Schnee in dieser Schicht in Regen über“, sagt UBIMET-Chef-Meteorologe Manfred Spatzierer.

„In den immer noch vielerorts frostigen Niederungen friert dieser beim Aufkommen sofort und verwandelt Gehwege und Straßen in regelrechte Eisbahnen“, so der Experte.

Bereits Montagnachmittag wird es von Vorarlberg über Nordtirol bis zum Innviertel allmählich nass. Damit kommt es in exponierten Lagen, vor allem aber in einzelnen Tälern Nordtirols und vom nördlichen Flachgau bis zum Oberen Mühlviertel bereits am Montagnachmittag und abend glatt.

Gefahr am Dienstag erhöht

„Als deutlich prekärer wird sich die Situation aber im Norden und Nordosten von Montagnacht bis Dienstagmittag erweisen. Denn dann breitet sich der Regen auch Richtung Alpenhauptkamm und auf das östliche Flachland aus, wo die Temperatur in tiefen Lagen seit Tagen unter dem Gefrierpunkt weilt“, sagt UBIMET-Meteorologe Spatzierer.

Stromausfälle ebenfalls möglich

Durch den Eisregen verwandeln sich viele Straßen in regelrechte Rutschbahnen, sodass im Dienstagfrühverkehr besondere Vorsicht und längere Fahrzeiten einzuplanen sind. Aber auch im Bahnverkehr kann es zu Problemen kommen, denn durch die Eislast besteht die Gefahr, dass Oberleitungen reißen oder umstürzende Bäume diese beschädigen.

Gleiches könnte mancherorts auch zu Stromausfällen führen. Das größte Gefahrenpotential besteht jedenfalls vom Pinzgau über das Ausseerland bis ins Ennstal sowie in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien.

Im Süden und Südosten ist hingegen erst ab dem späten Dienstagvormittag mit Niederschlag zu rechnen. Da die Mengen hier geringer ausfallen, ist von Osttirol bis zum Südburgenland aber auch das Gefahrenpotential nicht so hoch.

Zum Abschluss Schnee

Bevor der Niederschlag wieder abklingt, geht dieser aber von Norden her bis Dienstagnachmittag noch in Schnee oder Schneeregen über. „Somit sind vor allem im östlichen Flachland, im Mühl- und Waldviertel und von den Kitzbüheler Alpen bis zum Mariazellerland und bis zum Wienerwald noch ein paar Zentimeter Neuschnee zu erwarten, so Spatzierer.

Spätestens für Donnerstag zeichnet sich aber bei Hochnebel und Südföhn wieder meist trockenes Wetter ab.