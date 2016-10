Terror-Großübung der Polizei am Freitag .

Die Polizei hält am Freitag in Wien eine große Terror-Übung ab. Neben sämtlichen Sondereinheiten der Exekutive werden auch Rettungsdienste und die Stadt Wien an der Großübung teilnehmen, die am Abend beginnt und in der Nacht auf Samstag abgehalten wird.