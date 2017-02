Die tätliche Auseinandersetzung zwischen der bekannten Psychologin Rotraud A. Perner und einem Redakteur des ORF Burgenland zieht bereits weite Kreise. Nach dem Vorfall, der sich in der Vorwoche bei einer Veranstaltung in der Wirtschaftskammer in Eisenstadt ereignet hatte, wurde der Redakteur dienstfrei gestellt.

Auf Diskussion folgte Handgemenge

Rotraud A. Perner war als Gastreferentin zum Vortrag vor Lehrlingsausbildern in der Wirtschaftskammer geladen. Nach der Ankunft im Festsaal, so schreibt die Psychologin in ihrem Online-Blog, habe sie sich zum Rasten kurz setzen wollen. Ein „junger Mann“ – der sich später als ORF-Redakteur herausstellte, der über die Veranstaltung berichten sollte – hätte daraufhin gemeint, der Stuhl sei besetzt.

Es folgte eine Diskussion, dann ein Handgemenge, in dem sowohl Perner als auch der Redakteur eine Ohrfeige „ausgeteilt“ haben sollen. Nach ihrem Vortrag erstattete Perner Anzeige gegen den ORF-Burgenland-Redakteur und ließ sich im Krankenhaus Eisenstadt behandeln.

Auf BVZ-Anfrage betont ORF-Landesdirektor Werner Herics: „Der ORF bedauert diesen Vorfall sehr und hat sein Bedauern und eine Entschuldigung Frau Dr. Perner gegenüber auch schon zum Ausdruck gebracht. Der ORF wird selbstverständlich alles tun, um den Sachverhalt sowohl intern als auch in Zusammenarbeit mit den Behörden lückenlos aufzuklären, und in der Folge allfällige Konsequenzen daraus ziehen. Der Mitarbeiter ist bis auf Weiteres dienstfrei gestellt.“