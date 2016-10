In Neuhaus/Klausenbach, Bezirk Jennersdorf, verrichtete am Montag ein 65-jähriger Mann mit einem Dumper Erdarbeiten. Beim Entladen des Baufahrzeuges rutschte er von der Bremse ab und geriet unter die Äste eines Baumes. Er erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

In Stegersbach, Bezirk Güssing, quetsche sich gestern ein 31-jähriger Mann aus Güssing bei Reparaturarbeiten an einem Gabelstapler drei Finger der linken Hand. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Fremdverschulden liegt in beiden Fällen laut derzeitigem Erhebungsstand nicht vor.