Haupteinnahmequelle war der AK/ÖGB-„Spendenbaum“: Wer in der Adventzeit ins gemeinsame Gebäude von AK und ÖGB gekommen ist, konnte Weihnachtskugeln gegen eine Spende „erwerben“ und damit den Weihnachtsbaum im Eingangsbereich schmücken. Zusätzlich haben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der gemeinsamen Weihnachtsfeier fleißig gespendet.

Das so zusammengekommene Geld wurde von der AK auf 1.000 Euro aufgerundet und nun von AK-Präsident Gerhard Michalitsch, ÖGB-Landesvorsitzendem Erich Mauersics und den HelferInnen an den Verein „Rettet das Kind“ in Eisenstadt übergeben.

„Die Spendenaktion von AK und ÖGB zur Weihnachtszeit hat gute Tradition. Wir sind stolz darauf, dass sich unsere Mitarbeiter neben ihrer wichtigen Tätigkeit für die Arbeitnehmer auch sozial engagieren. Mit der Spende an ‚Rettet das Kind‘ soll dieses Geld den Schwächsten in der Gesellschaft zugutekommen“, so Michalitsch und Mauersics unisono.