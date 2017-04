Millendorfer

Der legendäre Bandwettbewerb des Landesjugendreferates (LJR) geht heuer bereits in seine 22. Runde. Unter dem Motto „America is waiting“ warten auf die besten Nachwuchs-Acts Preise im Gesamtwert von 17.000 Euro sowie Live-Auftritte und ein Porträt in der BVZ.

Das große Finale steigt, wie jedes Jahr, zu Schulschluss in der Cselley Mühle Oslip: Wenn am 30. Juni die besten Bands gegeneinander antreten, gibt es auch für Publikum und Fans volles Programm.

Wer dabei sein will, der sollte sich rasch anmelden: Alle Infos und Online-Anmeldung im Internet unter www.ljr.at