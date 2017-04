Bei der "Bezirksrallye" stehen Livesendungen, Live-Einstiege ins Radioprogramm und Interviews im Vordergrund. Wie das Landesstudio in einer Aussendung mitteilte, wolle der ORF Burgenland bei der Tour sein vielfältiges, trimediales und mehrsprachiges Angebot präsentieren.

Start ist in Neusiedl am See, wo unter anderem die Sängerin Jazz Gitti zu Gast sein wird. Beginnend mit "Guten Morgen Burgenland" werden die Programme des Landesstudios täglich im Zeichen des jeweiligen Bezirkes stehen. Am Abend wird "Burgenland heute" vom jeweiligen Ort des Geschehens live auf Sendung gehen. Die "Bezirksrallye" läuft bis 4. Mai.