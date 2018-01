Soll es auf Herrentoiletten Wickeltische geben? .

In New York soll demnächst ein Gesetz erlassen werden, damit Männer leichter Windeln wechseln können. So sollen auf Herrentoiletten Wickeltische vorgeschrieben werden. Seid ihr auch der Meinung, dass es generell auf Männer-WCs Wickeltische geben sollte?