Zuerst am Podium, die Welt bejubelt die Leistungen, doch was kommt danach? International denkt man über spezielle hochschulische Bildungsformate für Spitzensportler nach. An der FH Burgenland, genauer gesagt an ihrem Weiterbildungsunternehmen AIM – Austrian Institute of Management, ist man schon einen großen Schritt weiter.

Im Herbst 2017 startet in Kooperation mit dem Bildungsanbieter „Fokus: Zukunft WeiterbildungsgesmbH“ und der Österreichischen Sporthilfe der MBA Business Administration & Sport, ein einzigartiges Studium in Österreich, das zudem auf einen hohen Fernlehreanteil setzt. In drei Semestern erwerben Sportler und andere Interessierte genau jene Skills, die ihnen auch am Arbeitsmarkt und in der „Karriere danach“ den Vorsprung sichern.

„Den Online-Campus immer mit dabei …“

„Ich bin ständig unterwegs, immer wieder ganze Wochen im Ausland, habe Leerzeiten am Flughafen und in Hotels. Mit diesem MBA-Lehrgang habe ich den Online-Campus immer mit und kann dann lernen, wenn es zeitlich gerade möglich ist“, unterstreicht Stefanie Schwaiger, Nummer eins im österreichischen Beachvolleyball, die Vorteile des neuen MBA-Lehrgangs.

„Als Sportminister ist es mir ein persönliches Anliegen, dass sich die Athletinnen und Athleten schon während der aktiven Zeit auf die berufliche Laufbahn nach der sportlichen Karriere vorbereiten können. Daher unterstützen wir dieses Projekt gerne“, so Minister Hans Peter Doskozil bei der Vorstellung des neuen MBAs an der Fachhochschule in Eisenstadt.