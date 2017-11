Frauen werden finanziell immer unabhängiger und sparen immer mehr – das ergab eine Studie der Erste Bank der österreichischen Sparkassen, die von 26. Jänner bis 3. Februar dieses Jahres 512 Personen zu den Finanzangelegenheiten in ihren Partnerschaften befragte.

2015 gaben so noch 78 Prozent der Frauen an, finanziell von ihrem Partner abhängig zu sein und ihren Lebensstandard nicht selbst sichern zu können. Der Wert sank zwar auf 69 Prozent im Jahr 2017 – das entspricht jedoch immer noch sieben von zehn Frauen, die sich finanziell nicht selbstständig erhalten können.

Mann ist oft Hauptverdiener

Viele Frauen sind außerdem nicht nur finanziell von ihren Partnern abhängig, in sechs von zehn Beziehungen ist zudem auch der Mann der Hauptverdiener – das entspricht 59 Prozent.

Den Frauen wird aber immer bewusster, dass ein eigenes Konto essenziell für finanzielle Unabhängigkeit ist: 51 Prozent gaben so an, dass sie in ihrer Partnerschaft getrennte Konten haben.

„Ein getrenntes Geldleben ist wichtig, damit sich Frauen ein eigenes Finanzpolster schaffen können – das gibt Sicherheit und man geht nicht leer aus, wenn die Beziehung in die Brüche geht“, erklärt Daniela Wipplinger-Thaler, Filialdirektorin bei der Erste-Bank. Auch wenn die Hälfte der Paare getrennte Konten hat, treffen dennoch viele gemeinsame Finanzentscheidungen – 64 Prozent beraten sich so mit ihrem Partner über finanzielle Entscheidungen.

Gerade Frauen beraten sich in Geldangelegenheiten aber auch gerne mit ihren Finanzberatern. Acht von zehn Frauen gaben so an, sich Informationen über Geldangelegenheiten am liebsten von ihrem persönlichen Berater zu holen. Daneben wird auch das Internet als Informationsquelle immer beliebter. 26 Prozent der Frauen holen sich so online Finanzinfos – sechs Prozent mehr als im Vorjahr.

Frauen sparen immer mehr

Auch beim Sparen ziehen die Frauen an. In den letzten drei Jahren ist die monatliche Sparsumme der Österreicherinnen so um 43 Euro auf 217 Euro angestiegen. Männer sparen im Schnitt übrigens 252 Euro im Monat – ein Betrag, der sich in den letzten drei Jahren um nur 27 Euro erhöht hat.

Frauen setzen auf sichere Sparformen wie Sparbücher (84 Prozent) oder Bausparer (72 Prozent). Das Sparmotiv Nummer eins ist dabei für die meisten Frauen die Vorsorge (36 Prozent), dicht gefolgt vom Notgroschen (30 Prozent). Bei Männern sieht es ähnlich aus, auch hier setzen die meisten auf traditionelle Sparformen.

Den größten Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt es hier bei den Immobilien: Bei den Männern setzt so rund ein Viertel auf diese Sparform, während es bei den Frauen nur 20 Prozent sind.

Finanzbegriffe sind oft unklar

Bei Frauen hapert es vor allem bei einem Thema: Vielen sind Finanzbegriffe unklar. „Genau hier müssen Berater ansetzen, sie müssen den Kunden Dinge verständlich erklären – der Kunde soll sein Finanzleben wirklich verstehen“, meint Wipplinger-Thaler.

Das Interesse seitens der befragten Frauen ist jedenfalls da: Mehr als ein Drittel veranlagt so bereits Wertpapiere, 27 Prozent gaben an, dass sie eine solche Veranlagung in Betracht ziehen würden, wenn sie mehr darüber wüssten. „Nur mit dem entsprechenden Wissen kann man an einer vernünftigen Anlagestrategie arbeiten“, sagt Wipplinger-Thaler.