In Anwesenheit zahlreicher Fest- und Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Verwaltung wurden am Landesfeiertag im Kulturzentrum in Eisenstadt rund 140 verdiente Persönlichkeiten von Landeshauptmann Hans Niessl und Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz für ihre Verdienste um das Land Burgenland ausgezeichnet.

„Ich möchte allen, die heute geehrt wurden, für ihre besonderen Verdienste um unser Heimatland Burgenland danken. Die Welt lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht. Durch ihr berufliches Engagement und durch ihre großartigen Leistungen, die sie darüber hinaus für unsere Heimat erbringen, haben dazu beigetragen, dass wir heute in einem wunderschönen, lebenswerten Land leben“, so Landeshauptmann Hans Niessl in seiner Laudatio.

Großes Ehrenzeichen:

Mit dem Großen Ehrenzeichen des Landes Burgenland ausgezeichnet wurden Johann Csida, Landesdirektor a. D. der Grazer Wechselseitigen, Mag. Franz Flamisch, Direktor des BORG Güssing, DI Josef Füszi, Biologische Station Neusiedler See, Mag. Barbara Györög, Leiterin der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik, Rudolf Hover, Landespersonalvertreter beim Amt der Burgenländischen Landesregierung, der Komponist, Arrangeur und Musikproduzent Christian Kolonovits, Ing. Peter Röhrig, Geschäftsführer BAMED Babyartikel in Siegendorf, Kommerzialrat Gerhard Schranz, geschäftsführender Gesellschafter der Schranz GmbH Fahrzeughandel in Oberwart, Christian Stangl, Inhaber der Firma Fassadenprofi Stangl in Pöttsching, MMag.a Johanna Vogl, Leiterin der höheren Schulen Theresianum Eisenstadt, Mag.a Sonja Windisch Abteilungsvorständin der Abteilung 6 Soziales und Gesundheit beim Amt der Bgld. Landesregierung und Ministerialrat Dr. MAS MSc Ottokar Jindrich.