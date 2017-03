Das große Casting am Samstag, 1. April, im Parndorf Fashion Outlet gestaltet sich heuer ganz neu. Neben der persönlichen Vorstellung wird es eine Shopping Queen Challenge geben, bei der alle Casting Teilnehmerinnen 90 Minuten Zeit haben, zu einem Mode-Thema ein Outfit im Center zu suchen. Spaß ist also garantiert.

Die amtierende Miss Burgenland 2016 Viviane Reinhardt | MAC

Danach präsentiert jede Kandidatin ihr Outfit am Laufsteg der Jury, bestehend aus den Miss Burgenland Siegerinnen der letzten Jahre (Viviane Reinhardt- Miss Burgenland 2016, Daniela Keck – Miss Burgenland 2015, Katrin Lidy- Miss Burgenland 2014), dem aktuellen Mister Burgenland 2016 Sinan Munar, Fotograf Sascha Wurzinger, Visagistin Cornelia Seyr und Retail Managerin des Parndorf Fashion Outlet Verena Lagler.

In einem 5 Minuten Shooting wird das neue Outfit dann auch noch fotografiert und da zeigt sich auch gleich, welche der Kandidatinnen sich vor der Kamera wohl fühlt!

Alle Casting Teilnehmerinnen erhalten wieder einen Pass für das Surf World Cup Opening am Neusiedlersee als kleines Dankeschön. Mitmachen lohnt sich somit auf jeden Fall für jeden.

Für die 10 Finalistinnen geht es am darauffolgenden Samstag (8. April) zum großen Modeshooting im Parndorf Fashion Outlet. Jede Finalistin wird professionell gestylt und dann in 3 Outfits fotografiert.

Die Wahl findet heuer am Samstag, dem 22. April, statt - untertags wird es wieder Modeschauen im Center geben und am Abend die große Miss Burgenland Show.

Die neue Miss Burgenland und die Vize Miss Burgenland ziehen im Mai in die Miss Austria-Akademie ein und erhalten dort Workshops, Shootings, Laufstegtraining etc. Die Miss Austria Wahl ist dann am 6. Juli 2017. Aber davor geht es im Juni für die 20 Miss Austria Finalistinnen - heuer erstmalig - noch auf eine Ausland Shootingreise!

Auf die neue Miss Burgenland 2017 warten noch viele weitere tolle Preise, wie zum Beispiel Shopping Gutscheine für das Parndorf Fashion Outlet, ein Thermen-Wochenende in der St. Martins Therme, Kosmetikprodukte von Yuvell und Princess Care, ein Cover-Shooting mit dem Magazin „Die Burgenländerin“ uvm.

Die Anmeldung geht ganz einfach per Mail an office@missburgenland.at oder über die Homepage www.missburgenland.at. Alle Mädchen ab 18 Jahren mit österreichischer Staatsbürgerschaft und Wohnsitz im Burgenland können sich noch bis zum 30. März 2017 anmelden.