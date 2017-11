In rund sechs Wochen steht Weihnachten vor der Tür – 13.000 Kinder im Burgenland müssen allerdings auf Geschenke, ein Festessen oder einen Christbaum verzichten. Kekse backen und damit Gutes tun, heißt daher heuer erstmals die Devise einer Caritas-Aktion.

Mitmachen sei einfach, erklärte kürzlich die Caritas-Direktorin Edith Pinter: Die selbst gebackenen Kekse etwa ins Büro mitnehmen und neben dem Keksteller ein Spendenglas aufstellen.

Viele treffe Armut „wie ein Blitzschlag“, so Pinter, oft seien ein plötzlicher Jobverlust, eine Krankheit oder ein Unfall der Auslöser. Betroffen seien vor allem alleinerziehende Mütter, Langzeitarbeitslose und Großfamilien. Professionelle Unterstützung bieten die Sozialberatungsstellen der Caritas, jährlich nehmen diese rund 700 Burgenländer in Anspruch. Das wohl größte Problem: Wohnkosten – rund vierzig Prozent eines Haushalteinkommens gehen oft dafür auf.

Anlässlich des von Papst Franziskus erstmals ausgerufenen „Welttags der Armen““ werden die katholischen Pfarren der Diözese Eisenstadt am 19. November die Caritas-Sammlung für Menschen in Not im Burgenland durchführen.

Im Vorjahr wurden im Burgenland mehr als 100.000 Euro gespendet.