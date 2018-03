Seniorenrat startet „Aktiv im Internet“-Workshops.

Von zwei Millionen ÖsterreicherInnen über 60 Jahren ist nach wie vor fast die Hälfte offline und damit weitgehend von der Teilhabe am digitalen Leben ausgeschlossen. Nach Eurostat antworten in der Altersgruppe der 65- bis 74-jährigen auf die Frage, ob sie das Internet in den letzten 12 Monaten benutzt haben, in Österreich nur 52% mit „Ja“. Dieser Wert liegt unter dem EU 27 Durchschnitt von 54% und liegt weit entfernt vom Wert des EU Ersten, nämlich Dänemark, mit 89%.

„Mit den Workshops können mehr Senioren im Internet aktiv werden und ihren Alltag damit bereichern oder erleichtern - ein wichtiger Faktor im Alter“, betont Hans Peter Doskozil, Landesrat, die Wichtigkeit der gemeinsamen Initiative von Seniorenrat und A1. „Außerdem kann sich die Generation 60+ durch das Internet mehr in die Gesellschaft einbringen. Das hilft ihnen und bringt viele Vorteile mit sich.“

„Das Internet ist das Tor zur Welt. Mit den Schulungen, die in einer Kooperation mit A1 in Mattersburg starten, ermöglichen wir Senioren den Umgang mit dem Internet!“, freut sich Präsidentin Ingrid Korosec, amtsführende Präsidentin des Seniorenrates und des Österreichischen Seniorenbundes. „Der Zugang zu digitalen Medien, sowie das Verständnis und die Annahmebereitschaft für Senioren wird durch das Projekt „Aktiv im Internet“ in Mattersburg enorm unterstützt.“

Die beiden Landespräsidenten des Pensionistenverbandes Burgenland, Johann Grillenberger und Helmut Bieler, zeigen sich erfreut, dass mit Mattersburg auch ein burgenländischer Bezirk für die Startphase dieses Projekts ausgewählt wurde: „Wir wissen aus unserer täglichen Erfahrung im Kontakt mit unseren Mitgliedern, wie groß das Interesse an Schulungsangeboten betreffend Digitalisierung ist. Unsere Seniorinnen und Senioren sind aktiv, aufgeschlossen und wissbegierig und freuen sich auf die neuen Möglichkeiten, die ihnen durch diese Initiative erschlossen werden.“

A1 startet hier mit einem neuartigen Konzept, um der Generation der über 60-jährigen die Online-Welt nahe zu bringen. Die Einsteiger-Kurse setzen sich aus den drei kostenlosen Kurseinheiten innerhalb von zwei Wochen zusammen.

Das Besondere: Die rund 10 Teilnehmer je Gruppe haben die Möglichkeit, die Geräte unverbindlich zum Üben nach Hause mitzunehmen. Fragen können gleich in der nächsten Einheit beantwortet werden.

Die Kurse starten in Mattersburg im FEZ Forschungs- und Entwicklungszentrum Mattersburg am 22.3.2018 und laufen bis zum Sommer. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter 0800 80 8810 (Mo-Fr 9-18 Uhr). Alle Infos gibt es auch auf der Website www.a1.net/aktiv-im-internet.