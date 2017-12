SOS Kinderdorf hilft bei Krisenintervention für Kinder .

Im Burgenland kooperieren die vom Roten Kreuz geführte Krisenintervention (KI-B) und SOS Kinderdorf bei der Betreuung von Kindern in Krisensituationen. Dazu soll künftig ein SOS-Krisenteam zur Verfügung stehen, das von den Mitarbeitern der Krisenintervention angefordert werden kann, teilte Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ) am Dienstag bei der Präsentation in Eisenstadt mit.