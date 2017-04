Am Samstag den 22. April 2017 ist es soweit - im Parndorf Fashion Outlet wird die neue Miss Burgenland 2017 gewählt.

Insgesamt 10 Finalistinnen, die sich am 1. April 2017 beim Casting im Parndorf Fashion Outlet qualifiziert haben, präsentieren sich nun einer prominenten Jury auf der Bühne und rittern um das begehrte Krönchen, um am 6. Juli 2017 das Bundesland Burgenland bei der Miss Austria Wahl im Sommer würdig zu vertreten.

Mit dabei in der Jury sind unter anderem Model & Moderatorin Patricia Kaiser, Ex-Beachvolleyballer Oliver Stamm, Kabarettist Gerold Rudle, Miss Burgenland 2016 Viviane Reinhardt, uvw.

Die Gäste erwartet heuer wieder eine gewohnt charmante und witzige Moderation von Fräulein Mai, ein spannendes Show-Programm unter anderem mit Sänger Vincent Bueno, einer Tanz- und Akrobatikshow der Pannonian Dance Academy mit Stefan Putz, einer Modeschau des Parndorf Fashion Outlets Parndorfs und nicht zuletzt ein spannendes Finale rund um die Wahl der neuen Miss Burgenland 2017.

Bei freiem Eintritt präsentieren sich die Finalistinnen am 22.4.2017 bereits untertags am Laufsteg im Parndorf Fashion Outlet– sie zeigen um 11:00, 13:00 und 15:00 Uhr bei den Modeschauen ihr Können am Laufsteg und führen die Trendteile des kommenden Sommers vor.

Ticket- Reservierungen nur noch bis Mittwoch 19. April 2017 an office@missburgenland.at. –- Achtung keine Abendkassa – nur Gästeliste!

Stehkarten-Preis:

24 Euro (Showeintritt, Ströck-Buffet, inkl. Getränke)

VIP- Karte:

49 Euro (Showeintritt, Zutritt zur Leo Hillinger VIP Lounge inkl. Food & Drinks)