NÖN: Im Gegensatz zu vielen Unternehmen in Österreich haben Sie während der Krisenjahre investiert. 2009 haben Sie die qualifizierte Mehrheit der Anteile eines ukrainischen Druckers übernommen, 2011 haben Sie zehn Millionen Euro in Ungarn investiert. Warum haben Sie das gewagt?

Johannes Michael Wareka: Wir sind ein Familienunternehmen und als solches nicht gedrängt von Quartalsergebnissen und Aktienkursen. Wir denken langfristig in Generationen und sind immer auf der Suche nach Wachstumsmärkten. Schauen wir uns den Ist-Stand in der Ukraine – von dem Werk gehören uns jetzt übrigens bereits 100 Prozent – heute an. Derzeit verdienen einfache Hilfskräfte in der Ukraine 100 Euro im Monat.

Das ist wahnsinnig wenig. Aber ich gehe davon aus, dass, wenn der Konflikt mit Russland zu Ende ist, es da ein wahnsinniges Wachstumspotenzial gibt. Ich denke, dass in der Ukraine die Menschen in zehn Jahren 200, 300 Euro im Monat verdienen werden. Das bedeutet, dass sich die Entwicklung dort verdoppelt oder verdreifacht.

Wie gehen Sie bei Ihren Investitionen im Ausland vor?

Wareka: Wir haben immer ein Auge auf die Wachstumsmärkte. Es ist viel lustiger, in einem Wachstumsmarkt mit dem Markt mitzuwachsen, als in einem stagnierenden Markt nur zu schauen, dass man die Marktanteile hält.

Braucht es Mut für die Investitionen, gerade in der Krise?

Wareka: Selbstverständlich! Mut, Vertrauen und strategisches Denken. Wenn Sie Entwicklungen strategisch über Jahrzehnte betrachten, dann gibt es immer Spitzen und Täler. Zum Einsteigen ist ein Tal natürlich besser als ein Berg. Und wir machen nicht gern das, was ohnedies alle anderen auch machen.

Für Sie und Ihr Unternehmen ist ja auch soziales Engagement sehr wichtig. Sie spenden zum Beispiel seit 2011 die Etiketten für die Life Ball-Weinedition. Warum?

Wareka: Ich glaube, es ist der Luxus eines Familienunternehmens, uns sozial zu engagieren und Dinge zu machen, die der Gesellschaft helfen. Ich spende auch privat.

"Ich würde nie auf die Idee kommen Business Class zu fliegen" - Johannes Michael Wareka über seinen privaten Umgang mit Geld. | Franz Gleiß

Es braucht aber nicht unbedingt soziales Engagement, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein?

Wareka: Es ist wohl dem Geschäft nicht abdringlich, wenn man sich sozial engagiert. Es gibt wahrscheinlich eine Umwegsrentabilität. Aber das ist nicht mein Hauptmotiv.

Sie haben kürzlich in Ungarn ein neues Werk eröffnet. Was versprechen Sie sich davon?

Wareka: Der Bereich der flexiblen Verpackung, die dort produziert wird, ist eine herrliche Ergänzung zu unserer bisherigen Produktpalette. Wir haben so den Vorteil, dass wir unseren Kunden eine Vielfalt an Produkten und Produktionsmöglichkeiten anbieten können. Wir können dem Kunden sagen, was für ihn am sinnvollsten ist. In Österreich haben wir wahnsinnig viel Know-how. Kleinere Spezialitäten und beratungsintensive Projekte, die passieren hier. Für industrielle Massen- produktion haben wir Ungarn.

Haben Sie je am Standort Traiskirchen als Firmensitz gezweifelt?

Wareka: Nein. Wir sind seit 1962 hier, weil wir mit Weinetiketten groß geworden sind. Wir sind sehr gerne da, ich mag den Standort Niederösterreich sehr. Wir haben klare Standortprioritäten. Österreich ist die Know-how-Zentrale, die Zentrale für Kundennähe, Kundenberatung, Entwicklung. Es gibt gewisse Stärken an diesem Standort, die wollen wir forcieren, und die bleiben hier. Gewisse Stärken haben wir im Ausland, die sind dort besser aufgehoben. Und wir wollen diese Synergien nützen. Hätten wir den Standort Ungarn nicht, hätten wir hier in Österreich wahrscheinlich weniger Mitarbeiter, als wir jetzt haben.

Traiskirchen ist Ihre Technologiezentrale. Wie schnelllebig sind Innovationen?

Wareka: Die Halbwertszeit wird immer kürzer. Jeder steht unter Druck, etwas Neues zu machen. Wir überlegen nicht nur, wie die Verpackung der Zukunft aussehen muss, sondern welche Eigenschaften – ökologisch, convenient, bruchsicher etc. – sie haben muss. Von dieser Überlegung gehen wir dann hin zur Lösung. Viele vergleichen hingegen nur Lösungen, ohne darüber nachzudenken, was sie eigentlich erreichen wollen.

Wie finanzieren Sie Ihre Investitionen? Greifen Sie auf Bankkredite zurück?

Wareka: Wir finanzieren zuerst durch einbehaltene Gewinne. Wir haben kein Leasing, wir haben kein Factoring, wir schauen, dass wir möglichst viel durch Eigenfinanzierung schaffen. Alles andere machen wir mit Bankkrediten. Hier versuchen wir, weniger zu nehmen als die Banken bereit wären, uns zu geben. Ich bin da sehr konservativ.

Welchen Umgang pflegen Sie privat mit Geld?

Wareka: Nehmen wir mein Auto her. Ich bin technisch verspielt, ich habe einen Plug-in-Hybrid. Aber ich fahre keinen Tesla, auch wenn ich ihn mir leisten könnte. Ich bin glücklich mit meinem Auto. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, Business Class zu fliegen. Ich gönne mir nur manchmal einen Sitz im Flugzeug mit mehr Beinfreiheit. Unser privater Luxus ist, dass wir viel reisen.

Mit welchem Bezug zu Geld sind Ihre Kinder aufgewachsen?

Wareka: Unsere Kinder haben zwar gesehen, dass wir gern gemeinsam mit der Familie das Essen genießen und dass wir mehr Reisen machen als andere. Aber sie haben zum Beispiel keine Markenkleidung. Ich habe zu ihnen immer gesagt: Wenn du mit Markenware rausgehst, hast du nicht mehr Freunde.