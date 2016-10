„Wir sind Burgenländer. Wir sind Papst“, war der einhellige Tenor einer Pilgergruppe aus dem Burgenland mit Bischof Ägidius J. Zsifkovics an der Spitze, die in der Vorwoche Papst Franziskus am Petersplatz in Rom besuchen durfte.

Papst Franziskus dankte dem Burgenland

Mit großem Interesse, Aufmerksamkeit und Gastfreundschaft begegnete der Heilige Vater den Burgenländern im Rahmen der letztwöchigen Generalaudienz und kam mit Bischof Zsifkovics freundschaftlich ins Gespräch. Dabei grüßte der Papst das Burgenland mit Herzenswärme: „‘Die Welt braucht mehr Martinus‘ ist ein wunderbares Motto eurer Diözese, zu dessen lebendiger Umsetzung ich dem Burgenland danke und es zugleich ermutige“, so Franziskus mit Blick auf das große Jubiläumsjahr „1700 Jahre Hl. Martin“, das mit dem Heiligen Jahr der Barmherzigkeit zusammenfällt.

Der heilige Martin als großer Brückenbauer im Geist einer konkreten und tätigen Nächstenliebe und Barmherzigkeit sei ein wichtiger Kompass und Wegweiser für das Burgenland und seine Verortung in der Herzmitte Europas, zeigte sich Papst Franziskus überzeugt. Eine solche Verortung, würdigte der Heilige Vater das Burgenland, sei nicht nur ein geografisches Koordinatenmaß, sondern auch ein Programm der Mitmenschlichkeit und des eigenen Ethos.

Unter dem Motto „alle Wege führen nach Rom“, waren auch Schüler und Lehrer aus Güssing sowie der Präsident des Österreichischen Fußballbundes, Leo Windtner, und Hans Pum, Sportdirektor des Österreichischen Skiverbandes, bei der Audienz. Wie herzlich eine Reise von Burgenländern sein kann, wurde spätestens dann eindrucksvoll sichtbar, als Bischof Zsifkovics ganz spontan mit Pilgern aus aller Welt – von Kroatien bis China – am Petersplatz ins Gespräch kam und sie segnete.