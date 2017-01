Samstag 1. April: Casting im Parndorf Fashion Outlet:

Alle Teilnehmerinnen werden hier zum ersten Mal auf die Probe gestellt und müssen die Jury rund um die Siegerinnen der letzten Jahre überzeugen. Am Programm stehen Laufstegtraining, ein kurzes Fotoshooting für alle Kandidatinnen, eine Interviewsequenz und diesmal neu:

Alle Kandidatinnen müssen ihr Modebewusstsein unter Beweis stellen. A la Shopping Queen müssen sie mit einem bestimmten Geldwert und zeitlicher Begrenzung das schönste Outfit zusammenstellen. Den Möglichkeiten sind im Parndorf Fashion Outlet auf jeden Fall keine Grenzen gesetzt.

Am Ende qualifizieren sich die 10 Besten für das große Modeshooting im Parndorf Fashion Outlet und das Miss Burgenland Finale. „Nachdem wir bereits seit 2014 Partner der Miss Burgenland Wahlen sind, freuen wir uns, dass heuer auch erstmalig bereits das Casting im Parndorf Fashion Outlet stattfinden finden wird. Es wird spannend, zu sehen, wer am Ende die schönsten Outfits zusammenstellen kann – interessante Marken haben wir ja genug.“ so Marketingchef Marius Gyparis.

Samstag 8. April: PR Modeshooting im Parndorf Fashion Outlet:

Die 10 Miss Burgenland Finalistinnen werden direkt im Center bei einem Live-Shooting in Szene gesetzt. Nach dem professionellen Styling und einem Fitting, bei dem die Outfits der Fashion- & Lifestyle Marken des Parndorf Fashion Outlet für jedes Mädchen festgelegt werden, heißt es vor der Kamera von Fotograf Sascha Wurzinger 100% geben. Immerhin werden die Pics gleich im Anschluss von der Jury bewertet.

Highlight für alle Parndorf Fashion Outlet Besucher – im Stylingcorner können sie sich von den Profis gratis beraten, frisieren und schminken lassen.

Samstag 29. April 2017: Modeschauen im Parndorf Fashion Outlet:

Ab 11 Uhr kann sich jeder ein Bild von den Miss Burgenland Kandidatinnen machen, denn am Samstag den 29. April gibt es Modeschauen bei freiem Eintritt, bei denen die Miss Burgenland Anwärterinnen ihr Können am Laufsteg vor großem Publikum zeigen. Den Besuchern werden am Catwalk die neuesten Frühjahrs- und Sommertrends präsentiert.

Samstag 29. April 2017: Miss Burgenland Wahl im Parndorf Fashion Outlet:

Wie auch im letzten Jahr wird die Endwahl als geschlossene Veranstaltung im Fashion Outlet Parndorf über die Bühne gehen. Eine Promijury wählt die neue Miss Burgenland 2017, die Gäste werden in der VIP Lounge verwöhnt und auf der Bühne mit Show-Acts und den Auftritten der Miss Burgenland Kandidatinnen unterhalten.

„Wir freuen uns sehr, auch dieses Jahr, bereits zum 4. Mal, als Parndorf Fashion Outlet, die Miss Burgenland Wahl hosten zu dürfen,“ so Marius Gyparis, „die Kooperation ist in den letzten Jahren immer sehr erfolgreich gelaufen und hat bei unseren Marken-Partnern und Kunden gleichermaßen für Begeisterung gesorgt.“

Für die Miss Burgenland 2017 und die 2. Platzierte geht es im Mai gleich weiter in die Miss Austria Akademie in die Therme Geinberg, wo sie auf die Miss Austria Wahl, die heuer am 6. Juli 2017 im Casino Baden stattfindet, vorbereitet werden.