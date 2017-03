Mit der Familie und einem ausgewählten Kreis an Freunden feierte Radio-Liebling Karl Kanitsch seinen Sechziger im Hotel Drescher in Rust. Leicht müde nahm er die vielen Glückwünsche entgegen, feierte er doch am Vorabend mit Sohn Mario Kanitsch die Präsentation der CD von „Schilfgürtel“. Musik durfte natürlich auch bei der Feier des Seniors nicht fehlen und für die sorgten seine Kameraden — Sepp Gmasz, Alois Loidl, Bernhard Zingler, Stefan Jagschitz und Ludwig Treuer — von den Buchgrablern.