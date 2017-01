Die burgenländische Schülerbewegung "FORWARD.bgld" will ab Ende Jänner, Anfang Februar die "größte burgenländische Schulumfrage" starten. Rund 10.000 Fragebögen mit Themenbereichen wie "Schülervertretung", "Mein Unterricht" oder "Meine Schule" sollen an die Schüler der Oberstufe verteilt werden. Das gab "FORWARD.bgld"-Geschäftsführerin Lisa Marchhart am Dienstag bekannt.

Die Befragung soll rund einen Monat dauern, eine Auswertung ist für Mitte, Ende März geplant. Die Jugendlichen sollen durch die Umfrage ihre Anliegen einbringen können. Die Fragen reichen von der technischen Ausstattung der Schule über Berufsorientierung bis zu Diskriminierung in der Schule. "Die Schüler sollen sagen, was sie stört und wo sie Probleme sehen", sagte Marchhart. Weiters will die Initiative künftig eine eigene Schülerzeitung namens "Time out" mit einer Auflage von 5.000 Stück herausgeben.

"FORWARD.bgld" ist eine laut eigenen Angaben "unabhängige und unparteiische Schülerbewegung" welche alle Schüler vertreten will, Zielgruppe ist aber vor allem die Oberstufe. Die Initiative trat im Oktober 2015 erstmals zusammen, derzeit zählt sie rund 50 Mitglieder.