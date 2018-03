Die Suche nach der schönsten Burgenländerin ist bereits seit Anfang des Jahres im Laufen und das große Live-Casting am 24. März im Parndorfer Fashion Outlet rückt immer näher. Heuer gab es zum ersten Mal im Vorfeld bereits ein großes Online-Casting auf Facebook, das am Donnerstag (1. März) zu Ende ging.

Insgesamt 19 Tage lang wurde auf Facebook fleißig geteilt und geklickt und am Ende konnte Carmen Bogad aus Eisenstadt das Rennen für sich entscheiden. Ihr Foto bekam bis zum Ende des Votings insgesamt 796 Likes und wurde 128 Mal geteilt. Carmen sicherte sich mit dem Sieg das erste Finalticket für die Miss Burgenland Wahl im Parndorfer Fashion Outlet am 28. April.

Aber auch alle anderen Teilnehmerinnen des Online Votings haben weiterhin die Chance auf die begehrte Krone, denn sie alle sind zum Live Casting eingeladen und werden dort versuchen eines der restlichen Finaltickets zu ergattern.

Tanja Duhovich, Lizenznehmerin der Miss Austria Corporation für das Bundesland Burgenland, ist weiterhin auf der intensiven Suche nach der neuen Miss Burgenland: „Alle Mädchen ab 18 Jahren mit österreichischer Staatsbürgerschaft und Wohnsitz im Burgenland können sich noch bis zum 23.3. für die Miss Burgenland Wahl 2018 anmelden. Entweder direkt über die Homepage www.missburgenland.at oder mit einer Mail an office@missburgenland.at.“

Die noch amtierende Miss Burgenland 2017, Margot Pölz, sitzt unter anderem beim Casting in der Jury: „Seit meinem Sieg bei der Miss Burgenland Wahl jagt ein Erlebnis das andere, ich kann sagen, dass es das bis jetzt spannendste Jahr meines Lebens ist und ich würde am liebsten dieses Jahr wieder dabei sein!“ lacht Margot Pölz. „ Ich kann es nur jedem Mädchen empfehlen, das offen ist für Neues und unvergessliche Momente erleben möchte!“

Als besonderes Zuckerl für die Teilnahme am Casting lockt ein Wellness-Weekend in der St. Martins Therme inkl. einer Flasche Sekt und 2 Thermeneintritten am Tag der Abreise – dieser Gutschein wird unter allen Teilnehmerinnen verlost. Also schnell anmelden, mitmachen und mit etwas Glück schon beim Casting den ersten tollen Preis gewinnen.

Die wichtigsten Termine der Miss Burgenland Wahl 2018 im Überblick:

Samstag 24. März 2018: Live-Casting im Parndorf Fashion Outlet:

Hier qualifizieren sich die 10 Besten für das große Modeshooting im Parndorf Fashion Outlet und das Miss Burgenland Finale. Plus: Genießen Sie am Szigeti-Stand ein Glas Sekt um nur 1 Euro!

Samstag 7. April 2018: PR Modeshooting im Parndorf Fashion Outlet :

Die 10 Miss Burgenland Finalistinnen werden direkt im Center bei einem Live-Shooting in Szene gesetzt. Plus: Auch die Besucher können sich in der Styling-Lounge gratis verschönern lassen und es gibt auch wieder den Szigeti Sektstand mit einem Glas Sekt um nur 1 Euro das Glas!

Samstag 28. April 2018: Modeschauen im Parndorf Fashion Outlet :

Ab 11 Uhr kann sich jeder ein Bild von den Miss Burgenland Kandidatinnen machen, die ihr Können am Laufsteg vor großem Publikum zeigen. Den Besuchern werden am Catwalk die neuesten Frühjahrs- und Sommertrends präsentiert.