Die Spendenaktion „Sei so frei“ der Katholischen Männerbewegung (KMB) sammelt auch heuer österreichweit für ein Entwicklungsprojekt. „Faire Nikoläuse“ statten wie jedes Jahr Anfang Dezember Persönlichkeiten aus Kirche, Wirtschaft, Politik und Medien Besuche ab, um für die Initiative zu werben. Im Fokus der diesjährigen Spendenaktion steht die Unterstützung von Projekten in Lateinamerika und Afrika.

Mit Spenden Gesundheits- und Bildungszentrum unterstützen

Ein Gesundheits- und Bildungszentrum in Afrika ist das Hauptprojekt der diesjährigen Adventaktion der katholischen Männerbewegung. Der „Faire Nikolaus“ dient heuer dem Lebenswerk der Tiroler Ärztin und Romero-Preisträgerin Maria Schiestl. Sie gründete in Kenia ein Spital und setzt sich für die Rechte der unterdrückten Massai-Frauen ein.

„Faire“ Nikolausschokolade lässt Stern der Hoffnung funkeln

Für eine Nikolaus-Spende von einem Euro erhält man eine fair gehandelte Nikolaus-Schokolade von „Sei so frei“ und unterstützt damit Projekte in Lateinamerika. Seit 1958 hat die Aktion „Sei So Frei“ der katholischen Männerbewegung so bereits mehr als fünf Millionen Euro gesammelt.