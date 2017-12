| BVZ

Das Sommersportangebot im burgenländischen Tourismus ist manngifaltig. Im Winter ist es zwar nicht in dieser Hülle und Fülle vorhanden, dennoch steht ein komfortables Angebot zur Verfügung.

Wer sich gerne die Schlittschuhe überstreift, der ist – sofern er zugefroren ist – am richtigen Platz. Eisflächen sind bequem von den Strandparkplätzen zu erreichen, auch Sitzbänke zum Anziehen der Schlittschuhe sind vorhanden. Seezugänge zum Eislaufen sind in Podersdorf, Neusiedl, Weiden, Breitenbrunn, Rust, Mörbisch, dem Oggauer Hafen und Illmitz vorhanden.

Skifahren kann man an drei Standorten

Bislang war das Wetter für Eis am Neusiedler See noch zu mild. Über die Eisstärke und Eisqualität des Neusiedler Sees informiert das eigens eingerichtete „Eistelefon“ in den einzelnen Ortschaften. Um Eis zu laufen, braucht man nicht unbedingt tiefe Minustemperaturen. Im Burgenland gibt es auch drei Kunsteisbahnen.

In Eisenstadt gibt es zwei großzügige Eisflächen, die noch dazu seit heuer überdacht sind. In Mattersburg gibt es neben dem Freibad ebenso eine Kunsteisbahn und in Pinkafeld hat sich die Eisfläche im Sportzentrum zum beliebten Treffpunkt für Eisstockschützen und Eisläufer entwickelt.

Mit einem Skigebiet kann das Burgenland bekanntlich nicht aufwarten. Dennoch: Wer das Skifahren ausprobieren will, der hat an drei Standorten die Möglichkeit dazu. In drei Gemeinden gibt es Skipisten inklusive Tellerlift und Schneekanonen. In Rettenbach (Ortsteil der Gemeinde Bernstein in Oberwart) werden dem Sommer über FIS-Rennen im Grasski veranstaltet, im Winter wird der Hang zur 500 Meter langen Skipiste umgewandelt.

Ebenfalls im Südburgenland, in Kukmirn, gibt es eine Skipiste, wo im Jahre 2001 eine Flutlichtanlage installiert wurde. Und auch im Nordburgenland kann man in Wiesen die Piste hinunterwedeln.