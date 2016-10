In Haushalten wird einmal pro Jahr ausgemistet .

Jeder österreichische Haushalt wird im Schnitt alle 12,4 Monate - also etwa einmal pro Jahr - ausgemistet. Trotzdem beklagt jeder Dritte laut Umfrage der Flohmarkt-App Shpock zu wenig Stauraum in den eigenen vier Wänden. In Wien steigt diese Zahl sogar auf 41 Prozent.