Diana Feser studierte den Studiengang Unternehmensführung-Entrepreneurship an der FH Wien. „Ein Studienkollege schwärmte von der FH Burgenland. Dort sei alles so toll, die Menschen freundlich, die Landschaft schön!“

„Wir saßen zufällig nebeneinander“

Dies war Grund genug für Diana Feser, sich für das Masterstudium Angewandtes Wissensmanagement an der FH Burgenland zu bewerben. Ihren Lebensgefährten Thomas Müller, den musikalischen Leiter der Musikmittelschule Wiener Neustadt, hat sie zufälligerweise gleich am zweiten Präsenzwochenende kennengelernt.

„Wir saßen zufällig nebeneinander. Nach der Vorstellrunde dachte ich erst: Lehrer, naja“, schmunzelt Diana. Am Abend beim Heurigen haben die debeiden dann geplaudert und lernten sich besser kennen. Danach war eigentlich alles klar.

Das ganze Studium hindurch „pickten sie zusammen“ – lernten gemeinsam, unterstützten sich bei Gruppenarbeiten und verbrachten so viel Zeit wie sie nur konnten miteinander. „Eine wirkliche Ausnahmesituation, in der wir uns gut kennengelernt haben und zusammengewachsen sind.“

FH Burgenland-Baby „on Board“

Johannes Schnitzer ist für die Betriebsführung des einzigartigen livinglabs der FH Burgenland – dem Energetikum am Standort Pinkafeld zuständig. „Das Coole daran ist, dass ich an einer realen Anlage arbeiten kann, die tatsächlich jeden Tag genutzt wird“, erzählt er. Außerdem unterrichtet er im Bereich Raum-Luft-Technik und Strömungslehre.

Vorbereitungen für das Baby laufen

Seit einem Jahr lebt er mit Kollegin Barbara Leyrer zusammen. Ein Paar sind sie schon über zwei Jahre – auch wenn das lange Zeit niemand wusste. „Wir haben es bewusst nicht an die große Glocke gehängt.“

Gefunkt hat es am Forschungsforum in Kufstein im Frühjahr 2014. Die Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester studierte im Department Gesundheit der FH Burgenland und arbeitet dort nun auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin und in der Lehre. Mittlerweile erwarten Barbara und Johannes ein Baby.

Ob die beiden zu Hause viel über die Arbeit sprechen? „Eigentlich gar nicht“, so Barbara. „Durch das Baby und unser Projekt ‚Hausrenovierung‘ sind wir ziemlich eingespannt. Das hat uns im letzten Jahr viel beschäftigt. Daher reden wir zu Hause eigentlich kaum über die Arbeit.“ Johannes und Barbara freuen sich schon auf ihren Nachwuchs.