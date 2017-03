Seit April 2013 ist der neue "Burgenland heute"-Moderator beim ORF. Vor dem Landesstudio Burgenland war er für die Journale in der Ö1-Innenpolitik-Nachrichtenredaktion tätig.

Davor war Hannes Auer mehrere Jahre lang Mitarbeiter der Budgetsektion im Bundesministerium für Finanzen und Chefredakteur eines steirischen Monatsmagazins. Als Print-Journalist hat er Beiträge in "Der Standard", "Kurier", "profil" und "Die Zeit" veröffentlicht.

Hannes Auer, Jahrgang 1982, stammt aus Spielberg in der Steiermark. Er ist promovierter Politikwissenschaftler und studierte an der Universität Wien, Wirtschaftsuniversität Wien, Universität von Mailand/Italien und an der University of Illinois/USA.