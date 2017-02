Im Parndorf Fashion Outlet gab es für die Besucher eine freudige Überraschung: Die neue Fashionbar von Christian Kühnelt verwandelte sich kurzerhand in eine exklusive Shootinglocation.

Miss Burgenland am "Catwalk" im Outlet-Center Parndorf .

Die noch amtierende Miss Burgenland Viviane Reinhardt stand vor der Linse von Miss Burgenland-Fotograf Sascha Wurzinger und überzeugte in Mode des Parndorf Fashion Outlets. Das Styling übernahm Julia Reischl, Visagistin und Make-up Artist aus Wien. Die Outfits für das Shooting wurden von Verena Lagler, Retail Managerin des Parndorf Fashion Outlet, ausgewählt.

Viviane zeigte kurz vor Ihrer Amtsübergabe nochmal ihr Können vor der Kamera, das Ergebnis kann sich sehen lassen: „Es ist immer wieder spannend sich selbst in einer anderen Rolle zu sehen."

Kandidatinnen für Wahl '17 gesucht

Gesucht werden noch Kandidatinnen für die Miss Burgenland Wahl 2017. „Mädchen aus dem Burgenland im Alter von 18 – 25 Jahren können sich noch bis zum 30. März 2017 für das Casting am 1. April 2017 anmelden! Wer immer schon mal Modelluft schnuppern wollte, ist bei uns an der richtigen Adresse!“ so Veranstalterin Tanja Duhovich.

Und diesmal kommen auch alle Fashionistas beim Casting auf ihre Kosten. Erstmalig wird wie bei "Shopping Queen" bewertet, wer wirklich Gespür für Mode hat. Alle Teilnehmerinnen bekommen 90 Minuten Zeit, sich zu einem bestimmten Thema einzukleiden. Genug Marken und Shops sind jedenfalls vorhanden im Parndorf Fashion Outlet.

Anmelden geht ganz schnell und einfach unter www.missburgenland.at oder per Mail an office@missburgenland.at. Es gibt noch einige Startplätze für das große Casting!