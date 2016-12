Das Team vom Stadtmarketing Eisenstadt konnte sich eine Träne nicht verdrücken, als sie die Weihnachtswünsche von Kindern, die bei der Weihnachtswunsch-Aktion abgegeben wurden, lasen. Neben unzähligen Wünschen, die von Lego über Computerspiele bis hin zu Barbie-Puppen und ferngesteuerten Autos reichten, war ein ganz besonderer Wunsch von der 12-jährigen Ariane.

„Mein größter Wunsch wäre, wenn das Christkind eine Arbeit für meine liebe Mama hätte, damit es uns wieder gut geht. Bitte hilf mir, Ariane“, ist auf dem Wunschzettel zu lesen. Außerdem ist vermerkt, dass die Mama eine Umschulung machen musste und nun eine Bürostelle sucht. Der zu Tränen rührende Wunsch konnte vom Stadtmarketing nicht sofort — wie etliche andere Wünsche — erfüllt werden. „Aber wir haben uns entschlossen, den Wunsch von Ariane so breit wie möglich zu teilen, um dann doch noch den Wunsch erfüllen zu können“, erklärte Ulli Pruggnaller-Altdorfer vom Eisenstädter Stadtmarketing.

Da der Wunsch in Eisenstadt abgegeben wurde, lebt die Familie von Ariane wohl in der Umgebung. Also, Unternehmer, Firmen aufgepasst, wer hat eine Aufgabe für Arianes Mutter? Wenn Sie helfen können, melden Sie sich bitte in der BVZ per Telefon 02682 / 65599, redaktion.eisenstadt@bvz.at oder beim Stadtmarketing:0664/75092666, office@alleliebeneisenstadt.at. Ihr Angebot wird umgehend an Ariane weitergeleitet. Wunder passieren meist zur Weihacht…